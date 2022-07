Umsatz am Bau zieht im Nordosten zum Vorjahr deutlich an

Die Umsätze in der Bauwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern haben bis Ende Mai auf breiter Front angezogen. „Die Bauwirtschaft in M-V hat in den ersten 5 Monaten des Jahres 2022 fast ein Viertel mehr Umsatz erwirtschaftet als vor Jahresfrist. Bemerkenswert ist dabei die Tatsache, dass alle Bausparten an dieser Entwicklung ihren Anteil haben“, teilte der Bauverband Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch auf Basis von Daten des Landesstatistikamtes in Schwerin mit.

Schwerin - Mit einem Zuwachs von 28 Prozent wuchsen die Erlöse im Wohnungsbau am stärksten.

Auch bei den Auftragseingängen verzeichneten die Unternehmen den Angaben zufolge einen Sprung um fast 16 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Im Wirtschaftsbau lag das Plus sogar bei 26,5 Prozent, wohingegen der Wohnungsbau einen Rückgang um 10 Prozent verkraften musste. Das Minus in dem Teilbereich trübe die Aussichten der Branche, so der Bauverband.

Auch insgesamt gibt sich die Branche trotz der guten Umsatzzahlen zurückhaltend: „Es bleibt abzuwarten, wie sich die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt auf die Umsätze der Bauwirtschaft auswirkt“, hieß es. Auch mache sich der Fachkräftemangel trotz stabiler Beschäftigung bemerkbar. dpa