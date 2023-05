Umweltverbände: Ostseeschweinswal durch Stellnetze bedroht

Umweltverbände haben eine drastische Reduzierung oder Schließung der Stellnetzfischerei im Verbreitungsgebiet des Ostseeschweinswals gefordert. Nur so könne sich die vom Aussterben bedrohte Schweinswal-Population in der zentralen Ostsee erholen, erklärten der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und Whale and Dolphin Conservation (WDC) in einem gemeinsamen Bericht anlässlich des Internationalen Tages des Ostseeschweinswals am 21.

Der Bericht enthalte konkrete länderspezifische Vorschläge für die Einschränkung der Stellnetzfischerei in Gewässern von Deutschland, Schweden, Finnland, Polen und den baltischen Staaten. Es sei höchste Zeit, dass Deutschland und die anderen Ostsee-Anrainerstaaten effektive Maßnahmen für den Schutz des Ostseeschweinwals ergriffen und den EU-Aktionsplan schnell in die Tat umsetzten. „Jeder Schweinswal, der als Beifang im Stellnetz endet, ist ein Tier zu viel. Die Zukunft einer einzigartigen Spezies ist in Gefahr“, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung.

Eine technische Lösung für den Schutz des Schweinswales seien sogenannte Pinger. Das seien akustische Warnmelder, die an den Stellnetzen angebracht werden und die Schweinswale von den Netzen fernhielten. Für Gewässer außerhalb von Schutzgebieten seien Pinger bisher die einzige technische Lösung, um das qualvolle Ertrinken der Wale in den Netzen zu verhindern. Die Methode werde auch vom Internationalen Rat für Meeresforschung empfohlen.

Die Verbände verwiesen auf wissenschaftliche Studien, wonach die Schweinswal-Population der zentralen Ostsee nur noch etwa 450 Individuen umfasse. Derzeit sterben demnach in dem Gebiet jedes Jahr geschätzt drei bis sieben Schweinswale als Beifang. dpa