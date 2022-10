Unbekannte blenden Piloten eines Rettungshubschraubers

Ein Rettungshubschrauber fliegt über den Flugplatz eines Krankenhauses. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Der Pilot eines Rettungshubschraubers ist beim Landeanflug in Vitte auf der Insel Hiddensee von Unbekannten mit einer starken Taschenlampe geblendet worden. „In dem Moment, wo wir geblendet wurden, hatten wir eine Geschwindigkeit von vielleicht 50, 60 Stundenkilometern und waren in einer Höhe von 60,70 Metern“, sagte der Pilot Florian Stegmann am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.

Insel Hiddensee - Da sei man ein leichtes Ziel. „Der Hubschrauber ist ja beleuchtet.“

Die Crew sei gerade beim Landeanflug gewesen, als sie erst einmal kurz und dann noch einmal lang geblendet worden sei, sagte Stegmann. Das habe dazu geführt, „dass ich mein Nachtsichtgerät nicht mehr nutzen konnte“. Außerdem sei der hinter ihm sitzende Notfallsanitäter so stark geblendet worden, dass er noch Minuten nach der Landung Beeinträchtigungen beim Sehen gehabt habe.

Um aus dem Lichtkegel zu kommen, habe er den Hubschrauber etwas gedreht und habe so sicher landen können, sagte der 36-Jährige. Gleichwohl sei die Situation gefährlich gewesen, betonte er. Nicht nur für die Patienten, deren Hilfe wegen solcher Aktionen verzögert werde.

Hätte es sich bei der Lichtquelle etwa um einen Laser gehandelt, hätte die Crew nicht mehr weiterfliegen können. „Da wären wir erstmal raus gewesen“, sagte Stegmann. Die Folge: Die tatsächlich noch in der Nacht erfolgten weiteren Rettungsflüge hätten nicht wie üblich stattfinden können. „Das wäre fatal gewesen.“

Nach Polizeiangaben hatten auch Rettungskräfte bei der Landung geholfen, so dass die vier Menschen an Bord sicher auf dem Boden ankamen. Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall aus der Nacht zu Samstag nun wegen des Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr und sucht nach Zeugen. dpa