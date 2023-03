Unbekannte durchtrennen Telekommunikationsleitungen

Unbekannte haben Telekommunikationskabel auf der Insel Rügel zerstört. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, sind ein zentraler Verteilerpunkt an einem Gewerbegebiet in Bergen sowie ein weiterer Kabelschrank in einem anderen Stadtteil Bergens betroffen. Die Kabel wurden durchschnitten. Die Vorfälle sollen sich am Sonntag ereignet haben, die Zahl der insgesamt von dem Telefon- und Internetausfall Betroffenen sei noch unklar.

Bergen - Betroffen seien unter anderem Nutzer in Bergen, Gademow, Gingst, Trent, Wittow, Samtens, Rambin, Altefähr und auf der Insel Hiddensee von der Störung. Auch die Hintergründe dieser Angriffe seien noch unklar, Reparaturen liefen. Der Gesamtschaden wird auf rund 60 000 Euro geschätzt. Im Februar war es bereits zu einem ähnlichen Vorfall in der Region Grimmen im Landkreis Vorpommern-Rügen gekommen. dpa