Unbekannte malen Zebrastreifen auf Straße

Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Unbekannte haben in Niepars bei Stralsund mit wetterfester weißer Farbe einen Zebrastreifen auf eine Landesstraße aufgemalt - und müssen nun mit Strafverfolgung rechnen. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, wurden vermutlich in der Nacht zu Sonntag fünf Streifen für einen gewünschten Fußgängerüberweg auf die Landesstraße 21 aufgetragen. Bei genauem Hinsehen sei zu erkennen, dass das Ganze etwas laienhaft ausgeführt wurde.

Niepars - In der Nähe befindet sich eine Schule und besorgte Anwohner haben vom zuständigen Amt seit langem einen Fußgängerüberweg gefordert, hieß es.

Die Behörde habe - mit Verweis auf den bisher nicht ausreichenden Verkehr in Richtung Stralsund - eine solche Maßnahme aber abgelehnt. Letztlich ordnete die Straßenmeisterei an, dass die wasserfeste weiße Farbe am Montag wieder mit ebenfalls wetterfester schwarzer Farbe, die dem Asphalt ähnelt, übermalt wird.

Das Strafmaß für so eigenmächtige Delikte liege bei Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und hofft auf Hinweise von Zeugen. dpa