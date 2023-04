Unbekannte rauben Bäckerei-Lieferanten aus: Täter flüchtig

Auf einer Landstraße bei Neubukow untersucht ein Kriminaltechniker ein Nagelbrett, mit dem ein Lieferfahrzeug einer Backfirma zum Stehen gebracht werden sollte. © Bernd Wüstneck/dpa

Im Stil von Bankräubern ist westlich von Rostock ein Lieferfahrzeug einer Backfirma gestoppt und ausgeraubt worden. Der Fahrer gab an, mit einer Schusswaffe bedroht worden zu sein. Die Täter sind flüchtig.

Neubukow - Unbekannte haben einen Bäckerei-Transporter in der Region Neubukow (Landkreis Rostock) überfallen und ausgeraubt. Der Überfall ereignete sich am frühen Montagmorgen an einer Straße zwischen Neubukow und Rerik, wie ein Polizeisprecher in Rostock sagte. Nach Angaben des 31-jährigen Fahrers sollen zwei Männer ihn mit Waffengewalt und einem Nagelbrett gezwungen haben, das weiße Lieferfahrzeug auf der Straße zu stoppen. Anschließend wurden die Einnahmen gestohlen, es soll sich um eine Summe zwischen 10.000 und 20.000 Euro handeln.

Backwaren, mit denen der 31-Jährige die Filialen auch belieferte, wurden nicht gestohlen. Es war laut Polizei zunächst unklar, ob das Fahrzeug das Nagelbrett auch überfahren hat. Der Fahrer gab an, mit einer Schusswaffe bedroht worden zu sein.

Das Fahrzeug war ein Lieferwagen des Unternehmens Lila Bäcker, wie eine Sprecherin der Geschäftsführung der Deutschen Presse-Agentur in Neubrandenburg sagte. Der Wagen sei wegen fehlender Aufkleber nicht als Lieferfahrzeug erkennbar gewesen. Damit sei unklar, woher Täter wussten, dass es sich um ein Lieferfahrzeug handelte.

Danach flohen die Täter in einem roten Auto älteren Baujahres, das keine Kennzeichen gehabt haben soll. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei sicherte Spuren am Fahrzeug, konnte das Fluchtauto aber nicht aufspüren. Es gebe bisher keine Anhaltspunkte für einen Zusammenhang mit anderen Fällen, hieß es. In der Vergangenheit war es im Nordosten immer wieder mal zu Überfällen auf Bäckereilieferanten gekommen, meist aber, wenn diese an den Filialen waren und ohne größere Geldsummen zu erbeuten.

Am 12. April hatten drei Maskierte in Lübeck (Schleswig-Holstein) einen Geldtransport an der Zentrale einer anderen Bäckereikette überfallen und eine sechsstellige Summe erbeutet. Sie nahmen einem Mitarbeiter eine Schusswaffe ab, als dieser dabei war, einen Tresor zu leeren und sind flüchtig. Anfang März hatten vermutlich andere und mit Maschinenpistolen bewaffnete Räuber nahe Gützkow in Vorpommern einen Geldtransport überfallen, gewaltsam geöffnet und waren mit einer Millionenbeute geflüchtet. Auch dieser Fall ist noch ungeklärt.

Lila Bäcker hat rund 230 Filialen in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein. Dazu gehört eine gesonderte Logistikfirma, die nahe Wismar angesiedelt ist und die Filialen beliefert. dpa