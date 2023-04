Unbekannte rauben Lieferfahrzeug einer Backfirma au

Im Stil von Bankräubern haben Unbekannte ein Lieferfahrzeug einer Backfirma im Landkreis Rostock gestoppt. Der Fahrer hatte am Morgen Backwaren und Geld dabei. Mit einer fünfstelligen Summe flüchten die Täter.

Neubukow - Unbekannte haben einen Bäckerei-Transporter in der Region Neubukow (Landkreis Rostock) überfallen und ausgeraubt. Der Überfall ereignete sich am frühen Montagmorgen zwischen Neubukow und Rerik, wie ein Polizeisprecher am Montag in Rostock sagte. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen drei Männer den Fahrer mit Waffengewalt gezwungen haben, auf der Straße anzuhalten. Anschließend wurden die Einnahmen von Filialen gestohlen, die der Fahrer, der allein unterwegs war, außer den Backwaren ebenfalls an Bord hatte.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Liefertransporter des Unternehmens Lila Bäcker, wie eine Sprecherin der Geschäftsführung der Deutschen Presse-Agentur in Neubrandenburg sagte. Das Fahrzeug sei aber wegen fehlender Aufkleber noch nicht als Lieferfahrzeug erkennbar gewesen. Damit sei unklar, woher die Täter wussten, dass es sich um ein Lieferfahrzeug auf dieser Route handelte.

Anschließend flohen die Täter in einem Pkw, wie ein Polizeisprecher sagte. Bei der Beute soll es sich um einen fünfstelligen Betrag handeln. Verletzt wurde niemand, sagte die Sprecherin der Backfirma. Die Polizei sicherte Spuren an dem Transporter. Weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt. dpa