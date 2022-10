Unbekannte stehlen 2600 Liter Diesel aus Rüben-Maschinen

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

In Mecklenburg-Vorpommern haben Diebe erneut mehrere tausend Liter Dieselkraftstoff gestohlen. Betroffen waren zwei Sattelzug-Lastwagen in Crivitz bei Schwerin und Zuckerrüben-Erntemaschinen nahe Loitz (Vorpommern-Greifswald), wie Polizeisprecher am Montag erklärten.

Crivitz/Loitz - In Crivitz bemerkten die Lkw-Fahrer am Samstag, dass sich Unbekannte nachts an Tanks der in einem Gewerbegebiet abgestellten Fahrzeuge zu schaffen gemacht hatten. Dort wurden rund 1300 Liter Treibstoff abgezapft. Die gleiche Menge an Diesel hatten Diebe in der Nacht zum 21. Oktober von Landmaschinen auf einem Acker bei Düvier nahe Loitz entwendet. Die Polizei hofft auf Zeugen, die vielleicht größere Fahrzeuge zum Abtransport der Beute in den Regionen bemerkt haben könnten.

Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt, da auch Teile der Tankbehälter beschädigt wurden. Diesel kostete am Montagmorgen an Tankstellen im Nordosten um die 2,23 Euro pro Liter. In Südwestteil von Mecklenburg um Crivitz häufen sich seit Ende März bereits solche Kraftstoffdiebstähle aus Lastwagen. dpa