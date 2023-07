Unbekannte treten Mann gegen Kopf: Lebensgefahr

Die Polizei sichert einen Einsatzort. © Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Ein 34 Jahre alter Mann schwebt nach einer körperlichen Auseinandersetzung in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in Lebensgefahr. Angaben der Polizei zufolge hatten ihm zwei Unbekannte in der Nacht zum Sonntag lebensbedrohliche Verletzungen zugefügt, als sie mehrfach gegen seinen Kopf traten. Einer der beiden Angreifer hatte den Verletzten zuvor zu Boden gerissen.

Neustrelitz - Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Totschlages gegen die beiden Tatverdächtigen.

Ersten Ermittlungen zufolge war ein Streit kurz nach Mitternacht Auslöser für die Auseinandersetzung auf dem Bahnhofsvorplatz gewesen. Die beiden Unbekannten seien schließlich in Richtung Innenstadt geflüchtet, als ein Zeuge sie aufforderte, mit den Tritten aufzuhören. Der 34-Jährige wurde daraufhin in eine Klinik gebracht.

Da bisherige Fahndungen ergebnislos blieben, sucht die Polizei nun nach Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können. Die Tatverdächtigen seien zwischen 20 und 25 Jahren alt und trugen den Beschreibungen zufolge beide Kapuzen über den Kopf gezogen. dpa