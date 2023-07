Unfälle durch Gesundheitsprobleme: Ein Toter, zwei Verletzte

Ein Polizeiwagen steht an einer Unfallstelle. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Im Nordosten sind am Montag zwei Autos verunglückt, weil die Fahrer wohl gesundheitliche Probleme hatten. In einem Fall starb ein 86-Jähriger. Im anderen Fall wurde eine 64-Jährige verletzt - und eine Autobahn gesperrt.

Jarmen/Parchim - Bei zwei Unfällen, die vermutlich durch gesundheitliche Probleme am Steuer ausgelöst wurden, hat es am Montag einen Toten und zwei Verletzte gegeben. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, überschlug sich ein 86 Jahre alter Fahrer am Montagmittag in Ziegendorf bei Parchim mit dem Wagen. Das Auto hatte zuvor einen Baum gestreift. Der Senior starb noch am Unfallort, seine 85 Jahre alte Beifahrerin wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Zuvor hatte ein anderer Unfall, der wohl auf gesundheitliche Probleme einer Autofahrerin zurückging, für Behinderungen auf der Autobahn 20 bei Jarmen (Vorpommern-Greifswald) gesorgt. Ein vorbeifahrender Mann habe den Wagen der 64-Jährigen am Morgen an der Leitplanke in Fahrtrichtung Süden gesehen und eine „ungesicherte Unfallstelle“ gemeldet, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Beamten fanden die Fahrerin verletzt im Wagen und forderten einen Rettungshubschrauber an.

Dieser musste auf der A20 bei Jarmen landen, weshalb die A20 in Fahrtrichtung Neubrandenburg gesperrt wurde, und brachte die 64-Jährige dann in eine Klinik. Die A20 konnte nach etwa zwei Stunden inzwischen wieder freigegeben werden. Die Schadenshöhe an Auto und Leitplanke blieben unklar. dpa