Unfälle in Vorpommern: Mehrere lebensbedrohlich Verletzte

Bei mehreren Unfällen sind in Vorpommern kurz nacheinander Radfahrerinnen und ein Radfahrer teils lebensbedrohlich verletzt worden. Am Mittwochvormittag sei in Pasewalk nach ersten Ermittlungen eine 70 Jahre alte E-Bike-Fahrerin mit dem Auto eines 50-Jährigen kollidiert, teilte die Polizei mit. Dieser habe die Frau beim Linksabbiegen übersehen. Die Frau erlitt demnach schwerste Verletzungen.

Pasewalk - Sie sei mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Ihr Zustand war den Angaben zufolge zuletzt kritisch. Der Autofahrer habe einen Schock erlitten.

Kurze Zeit später wurde in Karlshagen auf Usedom ein 91 Jahre alter E-Bike-Fahrer laut Polizei bei einem Unfall schwer verletzt. Die angeleinten Hunde einer Passantin seien plötzlich auf den Geh- und Radweg gelaufen. Der Mann habe stark gebremst und die Kontrolle über das Rad verloren. Mit Verdacht auf einen Oberschenkelhalsbruch wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

In Lubmin habe eine 64-Jährige in ihrem Auto die Vorfahrt einer 59 JAhre alten Radfahrerin missachtet. Es kam demnach zur Kollision. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. dpa