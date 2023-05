Unfälle mit Kindern im Nordosten: Ein Toter, vier Verletzte

Ein Rettungswagen fährt über eine Autobahn. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Im Nordosten sind an drei Tagen fünf Kinder angefahren worden. Ein Junge aus Stralsund überlebte den Unfall nicht. Zuletzt wurden Kinder in Pastow und Greifswald verletzt. Die Polizei mahnt mehr Vorsicht an.

Greifswald/Rostock - In Mecklenburg-Vorpommern ist erneut ein Kind angefahren und verletzt worden. Betroffen ist ein zehnjähriger Radfahrer, der am Mittwoch in Greifswald von einem Transporter erfasst wurde, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Der Vorfall ereignete sich in der engen Fleischervorstadt südlich des Stadtzentrums. Der Junge war laut Polizei mit dem Rad plötzlich vom Gehweg auf die Straße gefahren, so dass der 20 Jahre alte Fahrer des Transporters nicht mehr schnell genug bremsen konnte. Der Junge kam verletzt in eine Klinik.

In Mecklenburg-Vorpommern sind damit seit Montag fünf Kinder bei vier Unfällen mit Autos zum Teil schwer verletzt worden. In Stralsund starb am Mittwoch ein Neunjähriger. Er hatte am Vortag hinter einem Bus eine Straße überquert und war von einem Auto erfasst worden.

In Pastow bei Rostock wurde ebenfalls am Mittwoch eine Sechsjährige von einem Fahrzeug angefahren, als sie vom Wohngrundstück zu einem Spielplatz über die Straße lief. In Rostock wurden am Montag zwei sieben und acht Jahre alte Mädchen angefahren und schwer verletzt, als sie an einer Ampel über eine Straße gingen. Ein 82 Jahre alter Autofahrer soll übersehen haben, dass die Mädchen ein grünes Ampelzeichen hatten und sie mit dem Wagen angefahren haben. Die Polizei mahnte alle Verkehrsteilnehmer zu mehr Aufmerksamkeit. dpa