Unfall mit drei Fahrzeugen bei Ludwigslust: Zwei Verletzte

Teilen

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen sind in Techentin bei Ludwigslust am Dienstagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, war ein Autofahrer in dem Ort auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt. Dabei wurde wohl eines der Fahrzeuge gegen ein weiteres, dort stehendes Auto geschleudert.

Techentin - Beide Fahrer kamen mit Verletzungen in Kliniken. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Weitere Einzelheiten, auch die genaue Unfallursache, seien noch nicht bekannt. dpa