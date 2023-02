Unfall mit drei Toten: Gutachter suchen nach Unfallursache

Ludwigslust-Parchim

In Westmecklenburg sind am Wochenende drei Menschen bei einem Unfall gestorben. Ein Transporter fuhr gegen einen Baum. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Valluhn - Zwei Tagen nach einem schweren Verkehrsunfall mit drei Toten in Valluhn in Westmecklenburg suchen Ermittler und Gutachter weiter nach der genauen Unfallursache. Dazu sollen die zwei Überlebenden, der 31-jährige Fahrer des Transporters und ein 54 Jahre alter Mitfahrer, demnächst vernommen werden, wie am Montag ein Polizeisprecher sagte. Der Kleintransporter war am Samstag gegen Mittag mit fünf Insassen auf einer schmalen Straße verunglückt. Gegen den Fahrer wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt.

Unterdessen sind Details zum Ablauf des Unfalls bekannt geworden. So war der Fahrer zunächst mit dem Fahrzeug von der Straße abgekommen und vermutlich mit größerer Geschwindigkeit und der rechten Fahrzeugseite gegen einen Straßenbaum geprallt, wie der Sprecher sagte. Danach überschlug sich der Transporter mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Bei den fünf Insassen handelte es sich um eine Frau aus der Ukraine und vier Männer aus der Slowakei und Polen, die in der Region arbeiteten und privat unterwegs waren.

Trotz schneller Wiederbelebungsmaßnahmen starben zwei 38 und 44 Jahre alte Männer aus der Slowakei sowie die 37-jährige Frau aus der Ukraine am Unfallort. Der slowakische Fahrer und ein 54-jähriger Pole, der hinter dem Fahrer gesessen haben soll, kamen mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Ein Alkohol- und Drogentest des Fahrers habe keine Hinweise auf eine Beeinflussung ergeben.

Valluhn liegt an der Autobahn 24 und hat mehrere große Betriebe mit ausländischen Beschäftigten. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter der Dekra mit der Unfalluntersuchung. Von dessen Einschätzung hänge der weitere Verlauf der Ermittlungen ab. Dazu sollen die Überlebenden gehört werden. Das Fahrzeug wurde zerstört. dpa