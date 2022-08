Unfall nach Vorfahrtsfehler: 14 Verletzte in einer Woche

Teilen

Ein Rettungswagen fährt über eine Autobahn. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

In Mecklenburg-Vorpommern sind erneut mehrere Menschen bei einem Unfall nach einem Vorfahrtsfehler verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, stieß ein 32-Jähriger mit seinem Auto auf der Insel Rügen am Donnerstag beim Linksabbiegen mit einem Fahrzeug im Gegenverkehr zusammen. Die Kollision ereignete sich unweit von Trent bei Schaprode (Vorpommern-Rügen).

Schaprode/Neubrandenburg - Der Unfallverursacher und der 60-jährige Fahrer des anderen Autos sowie dessen Beifahrerin und kamen per Rettungswagen in Krankenhäuser. Der Schaden wurde mit 25.000 Euro angegeben.

Es war bereits der sechste derartige Unfall nach einem Vorfahrtsfehler innerhalb einer Woche im Nordosten. Die Polizei mahnte die Fahrzeugführer trotz sommerlicher Hitze in dem Zusammenhang wieder zu mehr Aufmerksamkeit. In den vorangegangenen Tagen waren bereits elf Menschen bei Unfällen nach ähnlichen Vorfahrtsfehlern unter anderem in Bansin auf Usedom, Greifswald, Waren, Ribnitz-Damgarten und bei Dabel (Ludwigslust-Parchim) zum Teil schwer verletzt worden, darunter auch Rad- und Motorradfahrer. dpa