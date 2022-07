Unfall: Transporter liegt auf Dach, Insassen geflüchtet

Teilen

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Die Polizei in Westmecklenburg ermittelt nach einem bisher rätselhaften Unfall eines Kleintransporters mit Unfallflucht. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, wurde das Fahrzeug stark verbeult und auf dem Dach liegend kurz vor Mitternacht in Lübtheen (Ludwigslust-Parchim) gefunden. Ein Passant alarmierte die Beamten. Im Fahrzeug sollen vier Insassen gewesen sein, die alle verletzt, aber verschwunden waren.

Lübtheen - Im Zuge der Ermittlungen seien dann drei Männer gefunden worden, die vermutlich Insassen des Transporters waren. Sie sollen leicht verletzt gewesesen sein. Das Fahrzeug war in einer Kurve nach rechts abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dann überschlug es sich und landete auf dem Dach. Warum die Insassen geflohen waren, sei noch nicht geklärt. Vor allem der Fahrer des Transporters mit einem Kennzeichen aus Bremen werde noch gesucht.

Die Spurensicherung dauere noch an. Die genaue Unfallursache und was die Männer veranlasste, dort unterwegs zu sein, sei noch unklar. Der Sachschaden wurde auf 15.000 Euro geschätzt. dpa