Ungeklärte Führung: Wieder kein CDU-Polit-Aschermittwoch

Franz-Robert Liskow spricht. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Wegen der Corona-Lage und der lange ungeklärten Führungsfrage in der Landespartei wird es 2022 wieder keinen politischen Aschermittwoch der CDU in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) geben. Für den 2. März, auf den Aschermittwoch fällt, gebe es keine Planungen, sagte ein Sprecher der Landes-CDU am Mittwoch in Schwerin. „Wie es mit dieser Tradition weitergeht, soll nach der Wahl einer neuen Landesspitze entschieden werden.“

Demmin/Schwerin - Diese Wahl ist für den 26. März geplant. Einziger bisher bekannter Kandidat ist der 34-jährige Chef der CDU-Landtagsfraktion, Franz-Robert Liskow.

Das Demminer Traditionstreffen fand 25 Jahre lang statt, wobei am häufigsten Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel die Hauptrednerin war, die ihre Wahlkreis nördlich von Demmin hatte. Dazu kamen immer etwa 1000 Gäste. Zuletzt fand das Treffen 2020 statt, damals mit der CDU-Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer.

Die CDU ist im Nordosten mit rund 4900 Mitgliedern nach eigenen Angaben die Partei mit den meisten Mitgliedern. Die Führungsprobleme gibt es seit dem überraschenden Rückzug des damaligen Landeschefs Vincent Kokert im März 2020 aus privaten Gründen. Innerhalb der Partei hoffen viele, dass der neue CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz die Demminer Tradition fortsetzt. Merz war erst kürzlich an der Mecklenburgischen Seenplatte: zu einem Treffen in Göhren-Lebbin mit der oppositionellen CDU-Landtagsfraktion. dpa