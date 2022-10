Uni Greifswald bietet wieder Wissenschaft für Familien

Auch in diesem Wintersemester lädt die Universität Greifswald wieder zur „Familien-Universität“. Die Veranstaltungen sollten voraussichtlich komplett in Präsenz stattfinden, teilte die Hochschule am Donnerstag mit. Den Auftakt macht demnach der Vortrag „Alexander von Humboldt-Reisen und Mate-Tees“ am 20. Oktober im Cycadeenhaus des Botanischen Gartens.

Greifswald - Dabei sollen Interessierte Humboldt auf seine Reisen folgen und etwas über die Einführung des Mate-Tees in Europa durch einen Gefährten des Gelehrten lernen. Auch würden vor Ort Mate- und andere Pflanzen gezeigt.

Weitere Vorträge sollen sich im Wintersemester etwa Tier-Mensch-Übertragungen von Krankheiten; Rittern, Burgen und Drachen oder den kulturellen Hintergründen des russischen Angriffs auf die Ukraine widmen. Die Familien-Universität sei 2008 ins Leben gerufen worden und soll Themen aus Wissenschaft und Forschung in verständlicher Weise Interessierten unterschiedlichsten Alters näherbringen. dpa