Uniklinik Rostock bietet Impfung gegen Affenpocken an

Der Eingang zur Universitätsmedizin Rostock. © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Die Uniklinik Rostock bietet Impfungen gegen Affenpocken für Menschen mit hohem Risiko an. „Wir impfen Menschen, die dies ausdrücklich wünschen, weil sie zur Risikogruppe gehören oder Kontakt zu einem Infizierten hatten“, sagte der Leiter der Abteilung Tropenmedizin und Infektionskrankheiten, Micha Löbermann, am Mittwoch in Rostock. Das Pockenvirus zeige sich neben Grippesymptomen durch Bläschen und Krusten auf der Haut und könne auch von Tieren übertragen werden.

Rostock - Laut der Uniklinik gibt es in Mecklenburg-Vorpommern derzeit drei nachgewiesene Fälle von Affenpocken, nachdem es in den letzten Wochen europaweit zu einer Häufung von Infektionen gekommen ist. „Besteht der Verdacht auf eine Pockeninfektion, kann das Virus in Speziallaboren nachgewiesen und anschließend durch Medikamente behandelt werden“, so Löbermann.

Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) sieht das Land gut vorbereitet, sollte es zu einer Ausbreitung kommen: „Impfstoff ist verfügbar und kann bei Bedarf sehr zügig an andere impfende Stellen, wie etwa die Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten transportiert werden“. dpa