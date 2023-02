Unmut ungebrochen: Bürgermeister von Upahl hofft dennoch

Trotz des tief sitzenden Frusts hofft der Bürgermeister des mecklenburgischen Orts Upahl auf eine Lösung in der Debatte um die geplante Flüchtlingsunterkunft. Die Bürgerversammlung am Freitag hat die Sorgen noch nicht beseitigen können.

Grevesmühlen/Upahl - Nach der Bürgerversammlung zur geplanten Flüchtlingsunterkunft im mecklenburgischen 500-Seelen-Ort Upahl bleiben die Anwohner skeptisch. Er sei guter Hoffnung und das müsse er auch, sagte Bürgermeister Steve Springer nach der Bürgerversammlung am Freitag in Grevesmühlen. Im Austausch mit den Verantwortlichen des Kreises Nordwestmecklenburg will er Änderungen an den bisherigen Plänen erreichen.

400 Asylsuchende sollen in einer Containersiedlung in dem Ort untergebracht werden. Laut dem zuständigen Kreis Nordwestmecklenburg ist das vor allem deshalb notwendig, weil seit November 2022 deutlich mehr Flüchtlinge zugewiesen werden. Dies habe akuten Handlungsdruck ausgelöst, da diese Menschen - im Unterschied zu den Geflüchteten aus der Ukraine - nur in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden dürfen.

Springer kritisiert vor allem die intransparente Kommunikation: „Das ist das beste Beispiel, wie man es nicht machen soll“. Dies habe ihn tief enttäuscht. Die Enttäuschung war auch bei seinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern am Freitagabend spürbar, wiederholt äußerten sie ihren Unglauben gegenüber den Argumenten der Verantwortlichen. Der Frust sitzt tief.

Die Bürger haben erst vor einer Woche von den Bauplänen erfahren und fühlen sich überrumpelt. Damit sind sie nicht allein: Aussagen des Landrats zufolge bemüht sich der Kreis zwar schon seit Sommer letzten Jahres um einen Standort für eine neue Einrichtung. Auf die betreffenden Bürgermeister infrage kommender Gemeinden kamen die Verantwortlichen laut dem Kreisverband des Städte- und Gemeindetags jedoch erst Anfang 2023 zu. Der Kreistag erfuhr von der Entscheidung für Upahl laut Aussagen am Donnerstag ebenfalls nicht vorab, sondern gemeinsam mit den Betroffenen.

Vertreter des Landkreises machten in der Bürgerversammlung jedoch deutlich, dass weiter nach Alternativen gesucht werde, um Upahl schnell zu entlasten. Gesucht werde ein Grundstück mit 5000 Quadratmetern, um Unterkünfte für mindestens 200 Menschen - wenn möglich dauerhaft - zu errichten. Auch versuchte der Kreis zu verdeutlichen, wie sehr sich die Situation seit 2021 verändert hat und wie sehr man daher unter Druck stand. Kamen damals den Angaben nach 15 Menschen pro Monat, rechnen die Behörden nun mit künftig bis zu 20 Asylsuchenden pro Woche. Der private Wohnungsmarkt sei zudem durch den Bedarf der Geflüchteten aus der Ukraine leer gefegt. dpa