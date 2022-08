Unruhige Kühe lassen Viehanhänger umstürzen: Tier verendet

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Während einer Fahrt über die Autobahn 24 geraten fünf Kühe in einem Viehtransporter in Unruhe. Der Anhänger kippt nahe der Anschlussstelle Suckow um, wobei eines der Tiere verendet. Eine mehrstündige Vollsperrung der A24 wird für Autofahrer zur Geduldsprobe.

Suckow - Ein Geländewagen mit fünf Kühen im Anhänger ist am Samstag auf der Autobahn 24 nahe Suckow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) verunglückt. Die Tiere hätten sich während der Fahrt bewegt, woraufhin sich der Viehanhänger aufschaukelte und umkippte, teilte die Polizei mit. Eine Kuh sei über die Autobahn gelaufen, eine andere sei ihren schweren Verletzungen erlegen. Die A24 (Berlin-Hamburg) wurde für drei Stunden in beide Richtungen voll gesperrt. Der 47-jährige Fahrer gab an, er sei 80 km/h schnell gefahren.

Aufnahmen eines dpa-Kameramanns zeigten, dass sich an der Unfallstelle ein langer Stau bildete. Zahlreiche Autofahrer wendeten ihre Wagen, um offenbar die Autobahn über die nahe Anschlussstelle zu verlassen. Die Polizei konnte das Verhalten zunächst nicht kommentieren. Vom Lagezentrum in Rostock hieß es, in seltenen Ausnahmefällen dürften Autofahrer auf der Autobahn wenden, wenn die Polizei zuvor alles abgesichert habe. dpa