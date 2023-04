Unterbringungsbefehl gegen 16-Jährige nach Brand

Nach dem Brand in einem Patientenzimmer der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Helios Klinikums in Schwerin mit einer schwer verletzten 15-Jährigen kommt ihre 16 Jahre alte Zimmergenossin einstweilig in ein psychiatrisches Krankenhaus. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Die 16-Jährige soll den Brand am vergangenen Freitag gelegt und der 15-Jährigen die Verletzungen beigebracht haben.

Schwerin - Der Tatverdacht beruhe auf eigenen Angaben der 16-Jährigen zu einem Zeugen, so die Staatsanwaltschaft. Das Mädchen sei nach derzeitigen Erkenntnissen zur Tatzeit vermindert schuldfähig gewesen, möglicherweise sogar schuldunfähig. dpa