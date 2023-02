Unterkunft für 500 Geflüchtete in Greifswald geplant

Michael Sack, Landrat aus Vorpommern-Greifswald. © Stefan Sauer/dpa/Archivbild

Mit einer Containerunterkunft mit 500 Plätzen in Greifswald will der Kreis Vorpommern-Greifswald Platz für Flüchtlinge schaffen. Angebote aus Anklam und Pasewalk sollen vorerst nicht verfolgt werden - am Montag hatte es dort noch Protest gegeben.

Greifswald - Der Landkreis Vorpommern-Greifswald will den derzeitigen Mangel an Flüchtlingsunterkünften mit einem Containerbau in Greifswald lösen. Geplant sind 500 Plätze, wie Landrat Michael Sack (CDU) am Mittwoch bei einem Pressegespräch in Greifswald sagte. Der genaue Standort stehe aber noch nicht fest. Damit stünden Pasewalk und Anklam, von wo es auch Grundstückangebote gegeben hatte, vorerst nicht zur Debatte. In Pasewalk hatte sich am Montag noch der Hauptausschuss der Stadt mit dem Thema befasst, wobei 200 Menschen gegen ein Heim mit 300 Plätzen dort protestiert hatten.

„Pasewalk war eine Option, ist aber eigentlich seit vier Wochen vom Tisch“, sagte Sack. Der Stadtpräsident von Pasewalk, Ralf Schwarz (CDU), begrüßte die Entscheidung. Am 2. März sollten die Stadtvertreter darüber beraten. „Ich werde diesen Punkt am 2. März von der Tagesordnung nehmen lassen“, sagte Schwarz der dpa.

Die Unterkunft in Greifswald werde so schnell wie möglich eingerichtet, erklärte Sack, ohne einen genaueren Zeitpunkt zu nennen. Dafür würden verschiedene, über das Stadtgebiet verteilte Flächen geprüft. Zur Beschaffung der Container solle es am Montag einen Beschluss im Kreistag geben, der in Pasewalk tagen wird. Die Vorlage sei in Arbeit.

Angesichts steigender Migrantenzahlen hatte der Kreis Ende 2022 die Kommune gebeten, nach möglichen Flächen für Container und anderen größeren Objekten zu suchen. Auf diese Bitte habe es Angebote aus Greifswald, wo mehrere Grundstücke benannt wurden, sowie Pasewalk und Anklam gegeben.

„Greifswald hat momentan die besten infrastrukturellen Voraussetzungen“, begründete Sack. Er verwies auf die Gesundheitsversorgung und ehrenamtliches Engagement in der Stadt. Sack sagte, man behalte den Pasewalker Standort weiter im Blick, falls die Flüchtlingszahlen noch weiter stiegen. „In dem Fall müsste man neu darüber beraten“, sagte Schwarz. Der Kreis rechnet damit, dass die Zuweisungen bis zum Sommer hoch bleiben oder noch ansteigen. Ein Grund sei das Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion.

Schon Ende 2022 seien die Gemeinschaftsunterkünfte im Kreis eigentlich voll gewesen. Trotzdem seien knapp 200 weitere Menschen aufgenommen worden, wie in einer leerstehenden Schule in Loitz. Das hatte für Unmut dort gesorgt. Sack betonte, dass dies nur eine Notlösung sei. Entlastung soll ab Mitte März ein bis dahin ertüchtigtes Hotel in Greifswald mit mehr als 130 Plätzen bieten. Loitz werde dann nicht mehr als Unterkunft genutzt.

„Das Thema Integration kommt mir in der Diskussion mit dem Bund viel zu kurz“, bemerkte Sack. Auf Dauer und in der absehbaren Größenordnung könnten das nicht allein Ehrenamtliche leisten. Das Engagement sei zu Beginn des Ukraine-Krieges und 2015 sowie 2016, als viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen, sehr groß gewesen. „Das ist momentan nicht mehr zu spüren“, sagte Sack. Die Menschen hätten andere Sorgen, wie die Inflation und gestiegene Energiepreise. dpa