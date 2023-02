Unterkunft für etwa 500 Geflüchtete in Greifswald

Containerunterkunft für Flüchtlinge. © Bernd Wüstneck/dpa/Symbolbild

In Greifswald soll eine Containerunterkunft mit Plätzen für etwa 500 Geflüchtete entstehen. Dafür würden derzeit verschiedene, über das Stadtgebiet verteilte Flächen geprüft, sagte Vorpommern-Greifswalds Landrat Michael Sack (CDU) am Mittwoch bei einem Pressegespräch. Die Unterkunft solle so schnell wie möglich eingerichtet werden. Einen genaueren Zeitplan nannte er nicht.

Greifswald - Die Beschaffung der Container solle Thema bei der Kreistagssitzung am kommenden Montag sein. Damit sei auch die Diskussion um eine mögliche Gemeinschaftsunterkunft in Pasewalk aus Sicht des Landkreises erst einmal hinfällig. dpa