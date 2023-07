Unterlagen für Pipeline-Abschnitt öffentlich

Blick auf die Mole des Hafen Mukran. © Stefan Sauer/dpa

Seit Monaten sorgt das an Rügens Küste geplante LNG-Terminal für Streit. Nun wird es mit der Veröffentlichung von Antragsunterlagen für die geplante Anbindungspipeline nochmals konkreter.

Stralsund - Die zuständige Genehmigungsbehörde in Mecklenburg-Vorpommern hat Pläne für Teile einer Anbindungspipeline an das im Norden Rügens geplante umstrittene Terminal für Flüssigerdgas (LNG) veröffentlicht. Die umfangreichen Unterlagen können seit Dienstag noch zwei Wochen lang online und in mehreren Verwaltungsstellen in Papierform eingesehen werden. Bis Mitte August können Bedenkenträger Einwendungen gegen das Projekt erheben.

Auf Initiative der Bundesregierung sollen im Hafen von Mukran im Norden Rügens zwei Spezialschiffe zur Anlandung von LNG stationiert werden. Dazu soll eine rund 50 Kilometer lange Anbindungsleitung von Mukran bis zum Gasknotenpunkt im vorpommerschen Lubmin gebaut werden, wo bereits ein Regasifizierungsschiff liegt, das nach Mukran verlegt werden soll.

Die nun veröffentlichten Pläne beziehen sich auf den zweiten, etwa 24 Kilometer langen Seeabschnitt von Mukran bis auf Höhe Göhren östlich der Insel Rügen. Für den anderen Seeabschnitt von Lubmin durch den Greifswalder Bodden bis vor Rügen sind ebenfalls bereits Unterlagen eingereicht worden. Die geplanten Anlagen in Mukran selbst sind nicht Gegenstand dieser Genehmigungsverfahren. Laut den Unterlagen ist geplant, dass die Anbindungsleitung bis Ende Dezember fertig sein soll. dpa