Unternehmen für Integration von Menschen mit Handicap geehrt

Auszeichnungen

Die Agrargesellschaft Hohen Wangelin mbH & Co. KG (Mecklenburgische Seenplatte) ist mit dem „Inklusionspreis der Wirtschaft“ ausgezeichnet worden. Damit werde das jahrelange Engagement des Unternehmens bei der Ausbildung von Menschen mit Handicap gewürdigt, wie die Arbeitsagentur Neubrandenburg am Mittwoch mitteilte. Derzeit werden zwei junge Leute mit Behinderungen zu Land- und Tierwirten in Hohen Wangelin ausgebildet.

Hohen Wangelin - Die Arbeitsagentur Neubrandenburg vergibt die Auszeichnung, die undotiert ist und symbolisch für vorbildliche Integration von Menschen mit Handicaps verliehen wird, zum vierten Mal. Er wird von einer Jury unter einer Reihe von Vorschlägen vergeben.

Es sei für Menschen mit Behinderungen trotz gesetzlicher Quoten im Nordosten immer noch schwierig, einen betrieblichen Ausbildungsplatz oder auch einen Arbeitsplatz zu finden, hieß es von der Arbeitsagentur. Das ausgezeichnete Unternehmen bewirtschaftet nach eigenen Angaben rund 2700 Hektar und züchtet Rinder und Schweine. dpa