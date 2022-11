Unternehmerverband begrüßt vorgezogene Gaspreisbremse

Ein Schild mit der Aufschrift „Erdgas“. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Der Unternehmens-Dachverband VUMV unterstützt den Plan für eine Ausweitung der Gaspreisbremse durch den Bund. „Sollte der vorliegende Gesetzesentwurf so vom Bundestag beschlossen werden, wäre das ein gute Nachricht - für die Endverbraucher wie auch für die Wirtschaft. Die Politik hat in letzter Minute geliefert“, sagte VUMV-Hauptgeschäftsführer Sven Müller am Dienstag in Schwerin.

Schwerin/Berlin - Einem Gesetzentwurf der Bundesregierung zufolge soll die ab März 2023 geplante Preisbremse für Gas rückwirkend auch für Januar und Februar gelten. Geplant ist dieses Vorgehen auch bei der Strompreisbremse. Diese sollte nach Plänen der Bundesregierung eigentlich im Januar starten. Die Energiebranche hatte aber erklärt, dies sei genauso wie bei der Gaspreisbremse technisch nicht umsetzbar.

Die Bundesregierung reagiert mit den milliardenschweren Energiepreisbremen auf stark gestiegene Energiepreise und will Belastungen für private Haushalte und Unternehmen abfedern. dpa