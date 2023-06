Untypische Häufung schwerer Ecstasy-Fälle in Region

Christian Pegel (SPD), Innenminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. © Bernd Wüstneck/dpa

Eine untypische Häufung sehr schwerer Gesundheitsstörungen nach dem Konsum der Droge Ecstasy haben die Polizei und ein Krankenhaus in den vergangenen Tagen im Großraum der Stadt Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern festgestellt. Darüber informierte Innenminister Christian Pegel (SPD) am Dienstag in Schwerin. Er mahnte die Eltern insbesondere im östlichen Mecklenburg zu besonderer Achtsamkeit.

Schwerin - Ein 13 Jahre altes Mädchen sei am Montagabend an den schweren Folgen gestorben, nachdem die Ärzte mehrere Tage um sein Leben gerungen hatten. Eine 14- und eine 15-Jährige schwebten in Lebensgefahr. „Ich bitte alle Eltern, vor allem im Großraum Neubrandenburg, ihre Kinder noch einmal sehr eindringlich vor der akuten Lebensgefahr zu warnen“, so Pegel. dpa