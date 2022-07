Unwetter mit Windhose sorgt für große Schäden

Teilen

Ein Unwetter mit tennisballgroßen Hagelkörnern hat in Dömitz (Ludwigslust-Parchim) große Schäden angerichtet. Wie Bürgermeister Reinhold Suhrau (parteilos) am Dienstag sagte, wurden am Montagabend dabei Dächer beschädigt, rund 100 Bäume umgebrochen oder ebenfalls beschädigt sowie Lampen und Schilder zerstört. Eine Windhose sei auf eng begrenztem Raum durch den Ort gezogen, Äste fielen auch auf Autos.

Dömitz - Wegen der Schäden seien die Straßen in der Innenstadt zeitweise gesperrt worden. Kurz kam es auch zu einem Stromausfall. Die Schäden schätzte Suhrau bisher auf mehrere hunderttausend Euro.

Auf dem Campingplatz fiel ein Baum auf ein Campingfahrzeug, so dass Insassen von Helfern erst herausgeholt werden mussten. Herunterfallende Äste beschädigten mehrere Fahrzeuge und Zelte, auch Hagelkörner hinterließen Beulen an Fahrzeugen, wie ein Sprecher des Campingsplatzes sagte.

So hätten Äste und Bäume an der Kirche, am ziegelgedeckten Kulturhaus und am Kommandantenhaus auf der Festung Dächer beschädigt, sagte Suhrau. „Alles Gebäude, die höher hinauf reichen.“ Besonders beim Kommandantenhaus auf dem Festungsgelände sei das ein Problem, da man dort nicht mit schwerer Technik arbeiten könne, um geschädigte Bäume herunterzunehmen. Nach bisheriger Übersicht sei niemand verletzt worden. „Die Aufräumarbeiten werden sicherlich noch den ganzen Tag andauern“, meinte der Bürgermeister. dpa