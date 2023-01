Uraufführung „Nullerjahre“ von Hendrik Bolz alias Testo

Die Schauspieler Annika Hauffe, Emil Gutheil, Rosalba Thea Salomon, Oscar Hoppe, Robert Höller und Aaron Finn Schultz spielen bei einer Probe vor der Uraufführung des Schauspiels „Nullerjahre" in der M*Halle des Mecklenburgischen Staatstheaters. © Jens Büttner/dpa/Archivbild

Hendrik Bolz alias Testo vom Rap-Duo Zugezogen Maskulin ist im ostdeutschen Plattenbau aufgewachsen. Sein Erfolgsbuch „Nullerjahre“ über seine Kindheit und Jugend in diesem Milieu ist am Freitag als Theaterstück am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin uraufgeführt worden. Regisseurin Nina Gühlstorff hat zusammen mit Studenten der Hochschule für Musik und Theater einen intensiven Theaterabend geschaffen.

Schwerin - Rap-Gesänge treiben die ohnehin dichte Handlung voller Gewalt, Drogen, Hässlichkeit und Suche nach Liebe voran. Das Premierenpublikum feierte die Uraufführung mit lang anhaltendem Applaus in der neuen Staatstheater-Spielstätte M*Halle. Hinter der stillgelegten Druckerei aus den 1970er Jahren beginnt das größte Schweriner Plattenbaugebiet, der Dreesch. dpa