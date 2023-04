Uraufführung von „Schlamassel“ eröffnet 32. Filmkunstfest MV

Mit der Uraufführung des neuen Films von Regisseurin Sylke Enders („Kroko“, „Geliebtes Kind“) wird das 32. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern am 2. Mai in Schwerin eröffnet. „Schlamassel“ erzählt eine vielschichtige Familiengeschichte in den 1990er Jahren und wurde zum Teil in und um Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gedreht, wie Festivalleiter Volker Kufahl am Donnerstag bekanntgab.

Schwerin - Die Produktion eröffnet demnach zugleich den Spielfilm-Wettbewerb des Festivals um den „Fliegenden Ochsen“. Bekannt wurde Regisseurin Enders bereits mit ihrem Debütfilm „Kroko“, für den sie 2004 den Deutschen Filmpreis in Silber gewann.

Beim Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern vom 2. bis 7. Mai sind nach Angaben eines Sprechers fast 100 Filme in 4 Wettbewerben und 11 Themenreihen zu sehen. Der Hauptpreis „Fliegender Ochse“ für den besten Spielfilm ist mit 10.000 Euro dotiert. Im Mittelpunkt steht der deutschsprachige Film. Gastland ist diesem Jahr Norwegen. dpa