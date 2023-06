Urlauber aus Paderborn verlieren unbemerkt Räder auf Rügen

Ein Radfahrer wirft einen Schatten. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Ein Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen hat auf der Insel Rügen kurz vorm Ziel Fahrräder samt Transporteinrichtung von der Hängerkupplung verloren - zum Glück ohne Schaden anzurichten. Die zwei Räder samt Radträger standen am Sonntag in Samtens (Vorpommern-Rügen) unversehrt neben dem Bahnübergang, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag in Stralsund sagte.

Samtens/Paderborn - Ermittlungen ergaben, dass die Urlauber aus dem rund 700 Kilometer entfernten Paderborn in Nordrhein-Westfalen auf die Ostsee-Insel gekommen waren.

An dem holprigen Bahnübergang müsse der Radträger samt Ladung abgefallen sein, sagte der Sprecher. Ein Unbekannter habe den Fund auf eine Wiese gestellt. Der 62-jährige Besitzer sei noch 30 Kilometer weiter in sein Hotel nach Baabe an die Ostküste gefahren und hatte den Verlust noch nicht bemerkt. „Das Paar wunderte sich nur, dass an ihrem Auto bei der Ankunft plötzlich etwas fehlte“, sagte der Sprecher. Das Urlauberpaar habe die Ladung unversehrt wieder abholen könne. dpa