Urteile in Schleuser-Prozess erwartet

Blick auf die Justitia über dem Eingang eines Landgerichts. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Eingepfercht in einem Transporter sind 17 Menschen im Herbst 2021 auf der Belarus-Route nach Deutschland gefahren worden. Die Tour flog auf. In Neubrandenburg stehen vier Männer dafür vor Gericht - nun sollen die Urteile fallen.

Neubrandenburg - In Neubrandenburg wird am Montag (09.30 Uhr) ein Prozess gegen vier Männer wegen bandenmäßigen Einschleusens von Flüchtlingen fortgesetzt. Das Amtsgericht Pasewalk, das in Neubrandenburg verhandelt, will erst einige Zeugen und dann die Plädoyers beider Seiten hören. Für den Nachmittag sind die Urteile geplant.

Drei der vier Angeklagten hatte zu Prozessbeginn eingeräumt, in unterschiedlicher Weise an der Schleusung von Flüchtlingen von Belarus nach Deutschland im Herbst 2021 beteiligt gewesen zu sein. Die Männer im Alter von 25, 27 und 35 Jahren hatten laut Anklage 17 Migranten - eingepfercht in einem Transporter - über etwa 1000 Kilometer nach Vorpommern gefahren. Ihnen waren 500 bis 1500 Euro pro Fahrt versprochen worden.

Die Gruppe soll von zwei Hintermännern per GPS-Technik und -Daten aus der Ferne geführt worden sein. Nach eigenen Angaben fuhren zwei Männer den Transporter, die zwei anderen ein sogenanntes Pilotfahrzeug, das Polizeikontrollen auskundschaftete.

Die Flüchtlinge aus Syrien und Ägypten hatte jeweils nur 50 mal 50 Zentimeter Platz. Der Transport war am 12. Oktober 2021 bei Ladenthin (Vorpommern-Greifswald) aufgeflogen. Laut Staatsanwaltschaft wurden die zwei Frauen und 15 Männer „unter menschenunwürdigen Bedingungen“ gefahren.

Drei Angeklagte wurden gleich gefasst, ein weiterer später bei Schwerin. Bei ihnen wurden rund 11 000 Euro gefunden. Laut Anklage sollen die Flüchtlinge etwa 2500 bis 3000 Euro für die Schleusung von der Türkei über Belarus nach Berlin an Hintermänner bezahlt haben. dpa