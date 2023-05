Vater soll Sohn getötet haben: Prozess beginnt Mitte Mai

Teilen

Ein Mikrofon steht in einem Saal eines Gerichts. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Wegen des Todes seines damals zweijährigen Sohns steht ein Mann ab Mitte Mai in Schwerin vor Gericht. Weil das Kleinkind dem Plan der Familie nach Spanien auszuwandern im Weg gestanden haben soll, soll der Mann seinen Sohn Ende Januar 2013 erstickt und in einem Wald nahe der Bundesstraße nach Ludwigslust abgelegt haben, wie das Landgericht Schwerin am Freitag mitteilte.

Schwerin - Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Mord vor.

Wie die Staatsanwaltschaft Schwerin zuvor mitgeteilt hatte, hatten die Ermittlungsbehörden erst im Jahr 2020 von der Tat erfahren und Ermittlungen aufgenommen. „Der Angeschuldigte, der unmittelbar nach der Tat mit seiner Familie seinen Lebensmittelpunkt für mehrere Monate ins Ausland verlegte, hatte 2014 gegenüber den deutschen Behörden erklärt, gemeinsam mit seinem Sohn dauerhaft im Ausland zu leben“, hieß es Mitte April.

Den Angaben zufolge stellte sich der Mann im November 2022 und räumte die Tat ein, nachdem er mit dem Tatvorwurf konfrontiert wurde. Zuvor befand er sich demnach im Ausland und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Nach dem Prozessauftakt am 16. Mai (9.00 Uhr) sind bis September noch weitere 14 Prozesstage vor der Großen Strafkammer angesetzt. dpa