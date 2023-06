Verbilligtes Deutschlandticket für Senioren gültig ab August

„Deutschland-Ticket“ steht in einem Zug auf dem Display. © Bernd von Jutrczenka/dpa/Symbolbild

Senioren in Mecklenburg-Vorpommern dürfen ab August ein verbilligtes Deutschlandticket nutzen. „Mit dem vom Land subventionierten Ticket können die Senioren aus Mecklenburg-Vorpommern ab 65 den ÖPNV bundesweit nutzen und somit mobil und klimafreundlich reisen“, sagte Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) anlässlich des Startschusses für den Vorverkauf am Dienstag in Schwerin.

Schwerin - Das Abo-Ticket für den bundesweiten Nahverkehr soll für 29 statt 49 Euro angeboten werden, die Differenz trägt das Land. Je nach Beliebtheit könnte das nach Schätzungen der Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern (VMV) für das laufende Jahr zu Kosten zwischen 10 und 15 Millionen Euro führen. „Das Land entlastet unsere Senioren und sorgt so für mehr Bewegungsfreiheit - günstig und klimagerecht“, so VMV-Geschäftsführer Daniel Bischof am Dienstag.

Den Angaben zufolge soll das Seniorenticket zentral über den Verkehrsverbund Warnow (VVW) vertrieben werden. Der Geschäftsführer des Nahverkehrs Schwerin, Lothar Matzkeit, gab diesbezüglich an, eng mit dem VVW zusammenarbeiten zu wollen. Die Beantragung des Tickets sei demzufolge auch im Kundenzentrum am Schweriner Marienplatz möglich. Dies gilt laut dem Ministerium auch für die anderen Nahverkehrsbetriebe im Land, der VVW übernehme hier lediglich die Federführung. dpa