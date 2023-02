Verein sucht Vorschläge für Siemerling-Sozialpreis 2023

Der Schriftzug "Dreikönigssverin e.V.“ steht auf einem Schild. © Stefan Sauer/dpa/Archivbild

Der Neubrandenburger Dreikönigsverein vergibt erneut den mit 10.000 Euro dotierten Siemerling-Sozialpreis. Vorschläge für den ältesten Sozialpreis in Mecklenburg-Vorpommern sollten bis 15. März eingereicht werden, teilte der Dreikönigsverein am Freitag in Neubrandenburg mit. Mit der Auszeichnung, die über eine Stiftung finanziert und seit 1994 vergeben wird, sollen Bürgersinn, ehrenamtliches Engagement und Einfallsreichtum auf dem Gebiet der Sozialarbeit gewürdigt werden, wie der Vereinsvorsitzende und ehemalige Landtagspräsident Rainer Prachtl sagte.

Neubrandenburg - Im Vorjahr war ein Paar aus der Region Neubrandenburg ausgezeichnet worden, das sich große Verdienste beim Aufbau des Rettungshundewesens im Nordosten erworben hatte. Die Preisübergabe soll im Frühsommer in Neubrandenburg sein.

Die Familie Siemerling war eine in Neubrandenburg angesehene Apotheker-, Arzt- und Bankiersfamilie, die sich seit dem 18. Jahrhundert sozial engagierte. Der Dreikönigsverein ist für sein soziales Engagement über MV hinaus bekannt. Er betreibt unter anderem ein stationäres Hospiz, betreut Sterbenskranke mit dem ambulanten Hospizdienst und organisiert Jugendreisen nach Israel. dpa