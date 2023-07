Verfassungsschutz: Extremisten haben über 300 Schusswaffen

Teilen

Eine Faustfeuerwaffe mit Magazin und Munition. © David Young/dpa/Symbolbild

Laut Verfassungsschutz besitzen Rechtsextremisten in Mecklenburg-Vorpommern 276 Schusswaffen. Weitere 26 Schusswaffen befänden sich im Besitz von Reichsbürgern und Selbstverwaltern sowie 21 in den Händen sogenannter Delegitimierer des Staats, wie Innenminister Christian Pegel (SPD) am Donnerstag in Schwerin bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2022 sagte.

Schwerin - „Delegitimierer des Staates“ sind demnach eine noch junge Kategorie in der Betrachtung der Verfassungsschützer, die 2021 eingeführt wurde. Das Ziel dieser Menschen sei, wesentliche Verfassungsgrundsätze außer Kraft zu setzen oder die Funktionsfähigkeit des Staates erheblich zu beeinträchtigen, hieß es.

Die Waffenbehörden der Kommunen würden informiert, sobald ein Waffenbesitzer als extremistisch eingestuft werde, sagte Pegel. Das heiße aber nicht, dass den Betreffenden ihre Waffen umgehend entzogen werden könnten. Vielmehr müsse ihnen, um ihnen die Waffenbesitzkarte wegnehmen zu können, nachgewiesen werden, dass sie unzuverlässig seien. Das sei juristisch nicht einfach.

Pegel schlug vor, dass künftig Waffenbesitzer nachweisen sollten, dass sie zuverlässig sind. Dabei könne als zuverlässig gelten, wer nicht beim Verfassungsschutz erfasst sei. Das seien 99,5 Prozent aller Waffenbesitzer. Wer beim Verfassungsschutz gelistet sei, müsse dann seine Zuverlässigkeit beweisen, so Pegel. dpa