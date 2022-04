Vergewaltigungsversuch in Wald: Haftbefehl gegen 22-Jährigen

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein 22-jähriger Mann soll in Vorpommern eine Radfahrerin attackiert haben, um sie sexuell zu missbrauchen. Die Frau wehrte sich erfolgreich, gegen den Mann wurde nun Haftbefehl erlassen.

Torgelow/Pasewalk - Zwei Tage nach der mutmaßlichen versuchten Vergewaltigung einer Radfahrerin hat das Amtsgericht Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) Haftbefehl gegen einen 22-Jährigen erlassen. Es bestehe dringender Tatverdacht, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Der Beschuldigte habe am Sonntag eine 49 Jahre alte Frau in einem Waldstück am Stadtrand von Torgelow attackiert.

Der Mann soll die Radfahrerin festgehalten und an den Wegesrand gedrängt haben, um sie zu vergewaltigen. Die Frau habe aber so heftige Gegenwehr geleistet, dass sie mit dem Rad fliehen und einen Zeugen alarmieren konnte. Dieser habe den 22-Jährigen dann festgehalten, bis die Polizei eintraf und ihn in Gewahrsam nahm.

Die Frau kam verletzt in eine Klinik. Bei dem Tatverdächtigen seien geringe Mengen synthetischer Drogen gefunden worden. Inwieweit sich der Beschuldigte zu den Vorwürfen äußerte oder schwieg, dazu wurden keine Angaben gemacht. dpa