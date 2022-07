Verkehrsverbund: Kooperationspapier unterzeichnet

Mit der Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung haben die Kreise in Westmecklenburg die Schaffung eines gemeinsamen Verkehrsverbundes vorangetrieben. „Ein gemeinsamer Tarif und noch besser abgestimmte Angebote der Verkehrsunternehmen werden künftig den Fahrgästen in der Region Westmecklenburg viele Vorteile bringen“, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) nach der Unterzeichnung am Montag in Schwerin.

Schwerin - Er erhofft sich neben Synergieeffekten zwischen Verkehrsunternehmen und Aufgabenträgern mehr Attraktivität für Bus und Bahn sowie eine bessere Verzahnung und Auslastung der Angebote.

Die Landesregierung unterstützt das Projekt mit 422.300 Euro, hinzu kommen weitere 150.000 Euro an Fördermitteln. Der Eigenanteil für die Landeshauptstadt und die Kreise Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg beläuft sich den Angaben zufolge auf jeweils 29.900 Euro.

Bis sich die Bürgerinnen und Bürger über ein gemeinsames Verbundticket freuen dürfen, könnte es jedoch noch dauern. Es sei das ambitionierte Ziel, Ende 2024 mit dem Verkehrsverbund an den Start zu gehen, hieß es. Die Federführung des Projekts übernimmt der Landkreis Nordwestmecklenburg. dpa