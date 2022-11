Versicherung: Angehörige werden meistens von Frauen gepflegt

Eine Pflegefachkraft hilft in der ambulanten Pflege einer Frau beim Umsetzen. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Einer Analyse der Krankenkasse AOK Nordost zufolge wird die Pflege von Angehörigen in Mecklenburg-Vorpommern meistens von Frauen wahrgenommen. „Der Männeranteil unter den pflegenden Angehörigen liegt in MV lediglich bei 23,8 Prozent“, teilte die Krankenkasse am Mittwoch in Schwerin mit. Dies betreffe die Pflege von chronisch oder akut erkrankten Angehörigen in den eigenen vier Wänden.

Schwerin - Dieser Prozentsatz habe sich in den letzten Jahren kaum verändert. Den Angaben nach stieg die Zahl der pflegenden Angehörigen im Land von 2017 bis 2021 um 10 Prozent auf 14.700, der Anteil der Männer stieg in dieser Zeit um gerade einmal 0,1 Prozentpunkte.

Aus Sicht der Krankenkasse leitet sich dieser „Gender Care Gap“ auch aus den Gehaltsunterschieden zwischen Frauen und Männern ab. „Weil der Einkommensverlust bei Männern im Schnitt größer ausfällt als bei Frauen, können es sich viele Männer derzeit finanziell nicht erlauben, zu Gunsten der Pflege Angehöriger beruflich kürzerzutreten“, hieß es.

Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der AOK Nordost, Hans-Joachim Fritzen, sieht diesen Zustand als aus der Zeit gefallen an: „Es passt nicht ins Jahr 2022, dass diese Aufgabe immer noch so ungleich unter den Geschlechtern verteilt ist.“ dpa