Verwaltungsgericht verhandelt über Bebauung des Borner Holms

Der jahrzehntelange Streit um die Bebauung des sogenannten Borner Holms in Born am Darß (Landkreis Rostock) wird am kommenden Dienstag vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Greifswald verhandelt. Dabei klagt die Umweltschutzorganisation BUND gegen den Bebauungsplan auf der geschützten Boddenwiese, teilte der BUND am Dienstag mit. Auf dem knapp 15 Hektar großen Gebiet sollen 54 Ferienhäuser und ein Hotel entstehen.

Greifswald/Born - (AZ: 3K 488/17)

Den BUND-Angaben zufolge war der Plan 2017 im Eilverfahren gestoppt worden. Das OVG habe einen Verstoß gegen die Bestimmungen des Landschaftsschutzgebietes festgestellt. Zudem sei das Vogelschutzgebiet im angrenzenden Nationalpark beeinträchtigt.

Im nun anstehenden Hauptsacheverfahren will der BUND weiter feststellen lassen, dass es keinen Bedarf für weitere Hotelneubauten gibt und dass das Bauvorhaben im Konflikt mit dem gesetzlichen Gebot der Klimawandelanpassung steht, wie BUND Geschäftsführerin Corinna Cwielag sagte. Grund dafür sei, dass die Anlage im Hochwassergebiet gebaut werden soll. Die Beseitigung der Wiesenlandschaft stehe im Konflikt mit dem strengen Schutzregime für das Vogelschutzgebiet.

Erste Pläne zur Bebauung des Borner Holms mit einer Ferienanlage gab es bereits 1991, sagte Borns Bürgermeister Gerd Scharmberg (FDP). 2006 sei dann der Flächennutzungsplan gefolgt. Der Bebauungsplan bestehe unverändert weiter. dpa