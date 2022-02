Viel Regen im Februar: Niederschlagssoll weit überschritten

Spaziergänger sind mit Regenschirmen bei Regen und Wind am Strand unterwegs. © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Der Regen der letzten Wochen hat dazu geführt, dass bereits vor Monatsende das Niederschlagssoll in weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommerns übererfüllt ist. Wie das Agrarministerium am Donnerstag auf Anfrage mitteilte, ging örtlich mehr als das Doppelte der sonst für Februar üblichen Menge nieder. In Boizenburg an der Elbe etwa sei sogar drei Mal so viel Regen gefallen wie im langjährigen Mittel.

Schwerin - Nach den Worten von Umweltminister Till Backhaus (SPD) können Bäche und kleinere Flüsse örtlich bereits über die Ufer treten. Das sei für die Jahreszeit aber nicht untypisch. Hochwassergefahr bestehe momentan aber nicht. „Insbesondere die Elbe führte bis vor kurzem so wenig Wasser, dass sie nun imstande ist, die großen Niederschlagsmengen schadlos abzuführen“, erklärte Backhaus. Die Vorhersagen für den Pegel Dömitz blieben im Bereich von etwa vier Metern, was zu leichten Überflutungen angrenzender Felder, aber nicht zu einer größeren Gefährdung von bewohnten Gebieten führen könne.

Die Seen des Landes seien alle gut gefüllt. So hätten der Tollensesee und der Schweriner See ihr jeweiliges Stauziel bereits überschritten. Laut Backhaus werden deshalb in Abstimmung mit dem zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt bereits erste Wehre geöffnet. Auch der Wasserstand der Mecklenburger Oberseen mit der Müritz im Zentrum habe das erste Mal seit dem Frühjahr 2018 wieder das Bewirtschaftungsziel erreicht. Zu dem für den 1. April angepeilten Stauziel von 2,20 Metern fehlten noch 10 Zentimeter.

„Trotzdem ist die Ausgangslage für die verdunstungsreichen Sommermonate so gut wie lange nicht“, resümierte Backhaus. Die Grundwasserstände stiegen seit Beginn des Abflussjahres an der überwiegenden Anzahl der Grundwasserpegel an. dpa