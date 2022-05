Vier Tage lang „Flair am Meer“ im Rostocker Iga-Park

Besucher sind auf der Messe "Flair am Meer" im IGA-Park unterwegs. © Bernd Wüstneck/dpa

Gut zwei Jahre lang gab es in Rostock kaum Messebetrieb, die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie ließen solche Veranstaltungen nur in Ausnahmefällen zu. Mit der „Flair am Meer“ geht es nun wieder richtig los.

Rostock - Im Rostocker IGA-Park hat am Donnerstag die Messe „Flair am Meer“ mit rund 100 Ausstellern begonnen. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause geht es vier Tage lang um die Themenbereiche Garten, Wohnen, Lifestyle und Genuss, sagte Projektleiterin Juliane Turloff. Neu ist der Standort im westlichen Bereich des IGA-Parks, der von Baumalleen, saftig grünen Hecken und Schilf am Wegesrand geprägt ist.

Passend zum Vatertag spiele auch das Thema Grillen eine besondere Rolle, sagte Turloff. Dazu werden bekannte Köche und Versorger aus der Region erwartet. Für Kinder sei unter anderem ein großer Inselspielplatz eingerichtet worden. Am Samstag gebe es ein Oldtimertreff mit Autos aus vergangenen Epochen.

Auf der Messe spielt auch die für 2025 in Rostock geplante Bundesgartenschau eine Rolle. Verschiedene Ansprechpartner werden anwesend sein, um den Besuchern Details des letztlich immer noch umstrittenen Projekts zu erklären. „Nachhaltigkeit steht für uns als moderne Bundesgartenschau in Rostock im Fokus. Das berücksichtigen wir bei den Planungen und legen dabei beispielsweise großen Wert auf eine standortgerechte Bepflanzung mit widerstandsfähigen, gesunden und klimaangepassten Arten und Sorten“, sagte Buga-Geschäftsführer Oliver Fudickar. dpa