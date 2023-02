Vier Verletzte bei Brand in Zweifamilienhaus in Picher

Bei einem Brand in einem Zweifamilienhaus in Picher (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind in der Nacht auf Samstag vier Personen leicht durch Rauchgase verletzt worden. Die Bewohner mussten laut Polizeiangaben von Samstag ärztlich behandelt werden. Der Brand verursachte einen Sachschaden von rund 50.000 Euro. Das Feuer brach demnach in einem Zimmer des Hauses aus.

Picher - Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Inzwischen konnte das Feuer vollständig von den Einsatzkräften gelöscht werden. dpa