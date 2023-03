„Viktoria und ihr Husar“ lockt nach Neustrelitz

Mit der Freiluftoperette „Viktoria und ihr Husar“ will das Theater in Neustrelitz im Juli wieder Besucher an die Mecklenburgische Seenplatte locken. „Die Operette nimmt die Gäste mit auf eine musikalische Weltreise“, sagte Intendant Sven Müller am Dienstag in Neustrelitz. Geplant sind 13 Aufführungen auf dem Schlossberg vom 7. bis 29. Juli.

Neustrelitz - Das Stück des Ungarn Paul Abraham (1892-1960) spielt in Sibirien, Tokio, St. Petersburg und in Ungarn. Dabei geht es um einen Husaren, der in Russland zum Tode verurteilt wird, fliehen kann und einer Frau von Japan zurück in das für ihn gefährliche Russland folgt. Die Hauptrollen singen und spielen Marina Medvedeva und Bernd Könnes.

Der Vorverkauf laufe sehr gut, sagte Müller. So wurde bereits mehr als 5300 Karten verkauft, deutlich mehr als 2022. Die Operette war 1930 in Budapest uraufgeführt worden und gehörte zu den erfolgreichsten ihrer Zeit. Die Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz, die Müller leitet, ist die einzige mit einer Freiluftoperette im Nordosten.

Mit mehr als 200 Beschäftigten ist sie eine von vier großen Bühnen in MV. 2022 kamen rund 10.000 Gäste zu den Aufführungen von „Carmen“ auf den Neustrelitzer Schlossberg, viele auch aus Berlin und Brandenburg. dpa