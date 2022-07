Vineta-Festspiele müssen wegen Corona-Infektionen umbesetzen

Die Corona-Sommerwelle fordert auch der Vorpommerschen Landesbühne einiges an Improvisation ab. Bislang hätten bei den Vineta-Festspielen auf Usedom zehn Darsteller wegen einer Infektion ersetzt werden müssen, teilte die Landesbühne am Mittwoch mit. „Denn es gilt als oberstes Prinzip: Keine Vorstellung darf ausfallen, die Zuschauer dürfen nicht enttäuscht werden.“

Zinnowitz - Auch Regisseur Andreas Flick sei bereits eingesprungen. Bereits beim Wolgaster Sommertheater habe es schon fünf Umbesetzungen gegeben.

Die Organisatoren zeigten sich anlässlich der Halbzeitbilanz dennoch zufrieden mit den diesjährigen Vineta-Festspielen. Etwa 5000 Zuschauer und Zuschauerinnen seien bisher gekommen. Man habe bereits die Vorjahreszahlen, als unter Corona-Bedingungen gespielt wurde, übertroffen und nähere sich den Zahlen von 2019 an. Auch das Sommertheater in Wolgast könne an Vor-Corona-Ergebnisse anknüpfen. Wegen der Corona-Zahlen seien Zuschauer allerdings zunehmend zögerlich beim Kartenkauf.

Auch bei den Störtebeker-Festspielen auf Rügen hatte es Corona-Fälle im Ensemble gegeben. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt war auch hier weitergespielt worden. dpa