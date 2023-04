Visite im Bärenwald Stuer: Herzprobleme und kranker Zahn

Eine Helferin untersucht eine Tatze der im Tierpark Stendal geborene Bärin Ida. © Jens Büttner/dpa/Archivbild

Im Bärenwald am Plauer See stand die erste große Arzt-Visite im Jahr 2023 an. Die Tiermediziner waren weitgehend zufrieden: Eine Bärin bekam ein Herzmedikament, einem Männchen musste ein Zahn entfernt werden.

Stuer - Der Bärenwald in Stuer (Mecklenburgische Seenplatte) ist mit einer erste Großvisite in die Saison 2023 gestartet. An zwei Tagen wurden drei Braunbären, darunter das Weibchen Ida und Braunbär Ben, auf Herz und Nieren untersucht, wie eine Sprecherin der Tierschutzstiftung Vier Pfoten (Hamburg) am Dienstag sagte. Tiermediziner des Institutes für Zoo- und Wildtierforschung Berlin versetzten die Tiere dazu in stundenlange Narkosen, damit neben dem Zustand der Zähne auch Skelett und innere Organe in Ruhe überprüft werden konnten.

„Bei Ida wurde ein Herzproblem festgestellt, dass aber mit einem Medikament behandelt werden kann“, sagte Bärenwald-Sprecherin Petra Konermann. Dazu war extra eine Tier-Kardiologin angereist. Außerdem wurde das 1995 geborene Tier einem großen Hörtest unterzogen. Die Ergebnisse sollen mit den Hör-Resultaten anderer Bären, die weniger gut hören können, verglichen und auch für weitere Tiervergleiche herangezogen werden. Bei Männchen Ben war ein Zahn nicht mehr zu retten. Die erst geplante Untersuchung eines vierten Bären - von Balou, der mit 2,20 Höhe zu den größten Tiere in Stuer zählt - wurde kurzfristig verschoben.

Der Bärenwald besteht seit 2006 und hat derzeit zwölf Tiere, die aus nicht artgerechten Haltungen nach Stuer kamen. Davon halten zwei Bären immer noch Winterschlaf in Höhlen, wie Konermann sagte. Die Bären werden regelmäßig untersucht, weil sie Probleme durch ihre einst schlechte Haltung - meist in zu engen und nicht tiergerechten Gehegen - haben. Drei Bären waren 2022 altersbedingt gestorben.

Der Bärenwald wird über Spenden und Eintritt finanziert und hat 18 Hektar mit Wald, Freiflächen, künstliche Badebecken und Bächen, wo die Bären ihre natürlichen Instinkte wieder ausleben können. Im Vorjahr kamen rund 96.000 Besucher. Auch 2023 sei das Interesse wieder hoch, hieß es. dpa