Vogelgrippe: Geflügelschau einmaliges Super-Spreader-Event

Zu einer derartigen Verbreitung der Vogelgrippe wie aktuell ist es nach Angaben des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) in Folge einer Geflügelschau im Nordosten noch nicht gekommen. Man könne mit Blick auf die Landesverbandsschau der Rassegeflügelzüchter durchaus von einem Super-Spreader-Event sprechen, sagte eine Sprecherin am Dienstag auf der Insel Riems.

Greifswald - Im Zusammenhang mit der Schau am vorletzten Wochenende in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) habe man bislang 27 positive Befunde gezählt. Die Zahl müsse aber nicht für 27 Haltungen stehen, da Dopplungen enthalten sein könnten. Das Schweriner Landwirtschaftsministerium sprach zuletzt noch von 18 betroffenen Kleinsthaltungen und 7 Verdachtsfällen. Es seien mehr als 1000 Tiere getötet worden. Bislang wurden laut Tierseucheninformationssystem (TSIS) Fälle in allen Landkreisen außer Vorpommern-Rügen und den Städten Rostock und Schwerin gemeldet.

Das Landwirtschaftsministerium sieht die Gefahr eines Eintrags in Nutztierbestände. „Dies wäre für die Halter möglicherweise eine existenzbedrohende Situation“, teilte ein Sprecher am Dienstag mit. dpa