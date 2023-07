Volkssolidarität startet am Wochenende Spendensammlung

Teilen

Die Volkssolidarität hat vor dem Beginn ihrer jährlichen Spendensammlung um breite Unterstützung geworben. „Jede Spende, egal ob groß oder klein, trägt dazu bei, das Leben vieler Menschen in Mecklenburg-Vorpommern positiv zu beeinflussen und ihnen die Chance auf ein erfülltes Miteinander zu ermöglichen“, heißt es in einer am Montag in Schwerin verbreiteten Mitteilung.

Schwerin - Vom 5. August an seien Spendensammler im Land unterwegs. Die Aktion dauere bis zum 10. September.

„Gerade in Zeiten, in denen staatliche Mittel für soziale Angebote gekürzt werden, sind wir mehr denn je gefordert, entstehende Lücken durch Spenden zu füllen“, erklärte Volkssolidarität-Landesvorstand Nico Conrad. Das eingenommene Spendengeld komme verschiedenen wohltätigen Zwecken zugute. Es diene unter anderem zur Finanzierung von Begegnungsstätten und Angeboten für Kinder und Senioren. Ein Teil werde aber auch für die Organisation von Jugendweihen eingesetzt.

Die kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Ostteil Deutschlands gegründete Volkssolidarität zählt bis heute zu den bedeutendsten Sozial- und Wohlfahrtsverbänden in den ostdeutschen Bundesländern. Mit seinem Wirken will der Verband die soziale Integration fördern und das Zusammenleben der Menschen nachhaltig stärken. Die Volkssolidarität betreibt Kindergärten und Pflegedienste, Begegnungsstätten sowie Beratungsstellen. Nach eigenen Angaben sind im Nordosten etwa 4000 ehrenamtliche und gut 3200 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für sie tätig. dpa