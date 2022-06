Volle Straßen und Züge zu Pfingsten erwartet

Fahrgäste warten auf einem Bahnsteig in Bergen auf der Insel Rügen. © Stefan Sauer/dpa

Kaum Corona-Beschränkungen, dafür 9-Euro-Ticket und Tankrabatt: Verkehrsbetriebe und ADAC rechnen mit vollen Zügen und Autobahnen am Pfingstwochenende.

Schwerin - Urlauber müssen sich an Pfingsten in Mecklenburg-Vorpommern auf volle Straßen und Züge einstellen. „Wir rechnen mit erhöhtem Reiseverkehr“, sagte ein Sprecher des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC). „Es gibt nach zwei Jahren Pandemie auch eine erhöhte Reiselust.“

Bereits vor der Pandemie sei Pfingsten stets ein staureiches Wochenende gewesen. „Wir gehen davon aus, dass es wieder ähnlich wird.“ Der erste Stauhöhepunkt sei bereits am Freitagnachmittag zu erwarten, sagte der ADAC-Sprecher. „Da sind Pendler, Camper, Autos und Lkws unterwegs. Das wird es schon recht eng werden.“

Am Freitag starten in Mecklenburg-Vorpommern zudem die Pfingstferien. Vor allem in touristischen Regionen könnte es deshalb voll werden. „Wir erwarten große Probleme in Richtung der Inseln“, sagte der Sprecher. Am Montag sei dann der Rückreiseverkehr stärker. „Da wird es zu Staus kommen, vor allem auf den Zubringerstraßen von den Küsten.“

Wegen des 9-Euro-Tickets könnten dieses Wochenende auch die Busse und Züge voller werden. Bei der Usedomer Bäderbahn sollen nach Angaben einer Sprecherin während des Ticket-Zeitraums drei Triebwagen eingesetzt werden. Die Bahnstrecke wird auch gern von Tagestouristen aus Berlin genutzt. Bei der Rügenschen Bäderbahn rechnet man mit einem Ansturm, sagte ein Sprecher. Wegen des 9-Euro-Tickets sei an Pfingsten mit mehr Menschen als Platz in den Bahnen zu rechnen. dpa